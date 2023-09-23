Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко сказала, что провести в последний путь пришло более полутысячи их друзей, знакомых, коллег и тех, кому они помогли.
Вашему вниманию Последствия обстрела ужасающие: Харьков будет прощаться с погибшими в Купянске волонтерами
"Сергей умел очень много, поэтому с ним было очень спокойно ехать", – сказал Евгений, друг погибших и волонтер ОО "Пятихатки-БАМ".
Сергей Шалыгин волонтерил с 2014 года – именно он сплотил вокруг себя жителей Пятихаток на севере Харькова для помощи другим. Вместе с командой мужчина вывез несколько сотен человек.
У него осталась пожилая мама – заслуженный тренер, а также мальчик, для которого он совсем недавно стал официальным опекуном.
Что известно о Вадиме Забаре
Мужчина пошел воевать с первых дней войны. Получив ранение и вернувшись домой, не смог сидеть сложа руки и начал волонтерить. Это был его первый выезд. У него осталось двое сыновей.
С Вадимом я познакомилась во время войны, а Сергей – это мой друг детства. Вряд ли, кроме специализированных общественных организаций, кто-то делает столько, сколько делал Сергей,
– отметила Виктория Кравченко, подруга погибших, парамедик ОО "Пятихатки-БАМ".
Чтобы почтить память погибших волонтеров, в Харькове собираются установить мемориальные доски на одной из школ.
Подробнее об обстреле Купянска 19 сентября
- Российская атака произошла около 13 часов. Враг ударил по автомобилю волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.
- Оперативные работы завершились 20 сентября. Кроме Сергея Шалыгина и Вадима Забары, погибли еще шесть человек. Выяснилось, что российские оккупанты применили гибридную ракету "Гром-Е1".
- Как известно, 10 августа власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населённых пунктов Купянского района. Однако она не принудительная, поэтому люди могут отказаться.