Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко сказала, що провести в останню путь прийшло понад пів тисячі їхніх друзів, знайомих, колег і тих, кому вони допомогли.

До вашої уваги Наслідки обстрілу жахливі: Харків прощатиметься із загиблими у Куп'янську волонтерами

"Сергій умів дуже багато, тому з ним було дуже спокійно їхати", – сказав Євген, друг загиблих і волонтер ГО "П'ятихатки-БАМ".

Сергій Шалигін волонтерив з 2014 року – саме він згуртував навколо себе жителів П'ятихаток на півночі Харкова для допомоги іншим. Разом з командою чоловік вивіз кількасот людей.

У нього лишилась мама похилого віку – заслужена тренерка, а також хлопчик, для якого він зовсім нещодавно став офіційним опікуном.

Що відомо про Вадима Забару

Чоловік пішов воювати з перших днів війни. Отримавши поранення і повернувшись додому, не зміг сидіти склавши руки і почав волонтерити. Це був його перший виїзд. У нього лишилось двоє синів.

З Вадимом я познайомилась під час війни, а Сергій – це мій друг дитинства. Навряд чи, крім спеціалізованих громадських організацій, хтось робить стільки, скільки робив Сергій,

– зазначила Вікторія Кравченко, подруга загиблих, парамедикиня ГО "П'ятихатки-БАМ".

Щоб вшанувати пам'ять загиблих волонтерів, у Харкові збираються встановити меморіальні дошки на одній зі шкіл.

Детальніше про обстріл Куп'янська 19 вересня