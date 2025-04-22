Россия осуществила массированную бомбардировку Купянска: есть пострадавшие, уничтожены десятки домов

Российская армия 22 апреля нанесла массированный удар авиабомбами по Купянску на Харьковщине. Известно о пострадавших местных жителей.

В городе разрушено и повреждено много домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Что известно об атаке на Купянск

Россия сбросила на Купянск 4 КАБа примерно в 10:00. Под прицелом оказалась жилая застройка населенного пункта.

Из-за атаки разрушено или повреждено 55 частных домов, были зафиксированы 3 очага пожаров.

"Горели 3 хозяйственные частные постройки на общей площади более 100 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС.

Последствия атаки на Купянск / Фото ГСЧС и полиции Харьковщины

По состоянию на 12:52 известно о 7 пострадавших людях.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Профильные службы работают на месте попаданий,

– рассказал Синегубов.

Как уточнили в полиции Харьковщины, среди пострадавших есть 85-летняя женщина с осколочными ранениями, ее госпитализировали в больницу.

Еще две женщины и мужчина получили острую реакцию на стресс и акубаротравму. Они получили медицинскую помощь на месте.