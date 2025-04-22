Россия осуществила массированную бомбардировку Купянска: есть пострадавшие, уничтожены десятки домов
- 22 апреля российская армия нанесла массированный удар по Купянску, разрушив и повредив 55 частных домов.
- По состоянию на 12:52 известно о 7 пострадавших людей, среди которых 85-летняя женщина с осколочными ранениями.
Российская армия 22 апреля нанесла массированный удар авиабомбами по Купянску на Харьковщине. Известно о пострадавших местных жителей.
В городе разрушено и повреждено много домов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
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Что известно об атаке на Купянск
Россия сбросила на Купянск 4 КАБа примерно в 10:00. Под прицелом оказалась жилая застройка населенного пункта.
Из-за атаки разрушено или повреждено 55 частных домов, были зафиксированы 3 очага пожаров.
"Горели 3 хозяйственные частные постройки на общей площади более 100 квадратных метров", – сообщили в ГСЧС.
Последствия атаки на Купянск / Фото ГСЧС и полиции Харьковщины
По состоянию на 12:52 известно о 7 пострадавших людях.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Профильные службы работают на месте попаданий,
– рассказал Синегубов.
Как уточнили в полиции Харьковщины, среди пострадавших есть 85-летняя женщина с осколочными ранениями, ее госпитализировали в больницу.
Еще две женщины и мужчина получили острую реакцию на стресс и акубаротравму. Они получили медицинскую помощь на месте.