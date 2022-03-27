Обстрел Луганщины: патрульные спасли из-под завалов 155 человек

Из-за обстрелов оккупантов в Луганской области под завалами оказались 155 человек. К счастью, благодаря патрульным всех удалось спасти.

Как сообщила Ирина Верещук, под завалами из-за обстрелов российских военных оказались более 150 человек. Им угрожала смерть.

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Спасение из-под завалов

Всех людей, оказавшихся под завалами, удалось спасти. Героическую операцию спасения провела патрульная полиция Луганской области

"Удалось также вытащить наших людей из убежища под развалинами хлебзавода и из убежища школы №5. Патрульные, несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупационных войск, достали всех 155 человек, которые были просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии", – рассказала Верещук.

Смотрите брифинг Ирины Верещук за 27 марта