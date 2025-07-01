"Было впечатление, что ко мне в дом влетает": жители Львова о том, как пережили ночную атаку

Ночью 12 июля Россия массированно атаковала Украину дронами и крылатыми ракетами. Воздушные вражеские цели направились на Запад, где повредили жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Местные жители вспомнили первые мгновения российской атаки на город. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Атака на Львов глазами местных

В ночь на субботу, 12 июля, Россия продолжила террор мирных городов Украины. Воздушные цели добрались до западных регионов Украины. В результате атаки, в частности на Львов, повреждения получили десятки домов. Также известно о пострадавших, среди которых есть ребенок.

Жители города прятались в коридорах, подземных паркингах и в укрытиях.

Львовянин Александр рассказал, что во время ночной атаки вместе с дочерью сначала прятался в коридоре, но после третьего взрыва они решили пойти в убежище. Мужчина поделился ощущением, когда казалось, будто дрон летит в их дом.

Житель Львова о первых взрывах 12 июля: смотрите видео

Также об атаке рассказали супруги, дом которых поврежден. Они прятались в укрытие вместе с домашним любимцем. Сначала они увидели разрушения возле хранилища, однако не сразу осознали, что это в их доме.

Очевидцы о вражеской атаке на Львов: смотрите видео

Массированная атака на Львов

Ночью Львов пережил самую массированную атаку дронами-камикадзе с начала полномасштабного вторжения. В результате удара пострадали 12 человек, в частности 11-летний ребенок.

В результате обстрела были повреждены жилые и промышленные объекты. К ликвидации последствий было привлечено более полусотни спасателей. В городе зафиксировано выбитые окна, повреждено учебное заведение, а также частично разрушены фасады.