Місцеві мешканці пригадали перші миті російської атаки на місто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Атака на Львів очима місцевих

У ніч проти суботи, 12 липня, Росія продовжила терор мирних міст України. Повітряні цілі дісталися до західних регіонів України. Внаслідок атаки, зокрема на Львів, пошкоджень зазнали десятки будинків. Також відомо про постраждалих, серед яких є дитина.

Мешканці міста ховалися у коридорах, підземних паркінгах і в укриттях.

Львів'янин Олександр розповів, що під час нічної атаки разом з дочкою спочатку ховався у коридорі, але після третього вибуху вони вирішили піти до сховища. Чоловік поділився відчуттям, коли здавалось, ніби дрон летить у їхню домівку.

Мешканець Львова про перші вибухи 12 липня: дивіться відео

Також про атаку розповіло подружжя, дім яких пошкоджено. Вони ховалися в укриття разом із домашнім улюбленцем. Спочатку вони побачили руйнування біля сховища, проте не одразу усвідомили, що це у їхньому будинку.

Очевидці про ворожу атаку на Львів: дивіться відео

Масована атака на Львів

Вночі Львів пережив наймасованішу атаку дронами-камікадзе від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок удару постраждали 12 людей, зокрема 11-річна дитина.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові та промислові об'єкти. До ліквідації наслідків було залучено понад півсотні рятувальників. У місті зафіксовано вибиті вікна, пошкоджено навчальний заклад, а також частково зруйновані фасади.