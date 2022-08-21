"Настоящий" военный объект: оккупанты ударили по кладбищу в Марганце

российские оккупанты продолжают бить по Никопольскому району Днепропетровщины. Их снаряды попадают в жилые дома и даже на кладбища.

Об этом рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Оккупанты разрушили много надгробий.

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россияне обстреляли кладбище

Евтушенко рассказал, что 21 августа российские оккупанты атаковали кладбище.

Сегодня ночью армия россии обстреляла центральное кладбище города Марганец из ствольной артиллерии.

– отметил председатель РВА.

Он обнародовал видео с места обстрела. На нем можно увидеть следы "прилетов" и разрушенные надгробия. По словам мужчины, который снял ролик, их было не менее 20.

Смотрите видео последствий вражеского обстрела кладбища (18+ присутствует ненормативная лексика):

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Оккупанты обстреливают Никополь

Практически каждый день российские военные обстреливают Никополь и район с артиллерии. Они стряпают по Днепропетровщине из временно оккупированного Энергодара.

В частности, захватчики атаковали Никопольский район 19 августа. В обед в жилые кварталы Марганца прилетели 5 снарядов из российской ствольной артиллерии. В результате обстрела два человека получили ранения – 18-летняя девушка и 40-летний мужчина.

В тот же день вражеские войска накрыли огнем сразу три района на Днепропетровщине. Речь идет о Криворожском, Синельниковском и Никопольском. В результате погиб 36-летний местный житель, а 12-летний мальчик получил ранения.

В свою очередь, 16 августа россияне обстреляли Никопольский район из "Градов" – в город прилетели 20 реактивных снарядов. Еще 10 "прилетов" были из ствольной артиллерии. В результате атаки четыре человека получили ранения

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