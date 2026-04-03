Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне: много пострадавших
- Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.
- Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, документируя последствия агрессии и собирая доказательства.
Утром 3 апреля враг атаковал беспилотником маршрутку в Херсоне. В результате удара есть пострадавшие.
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация и областная прокуратура.
Что известно об атаке россиян на маршрутку в Херсоне?
Около 8:30 3 апреля вражеские войска сбросили с БПЛА взрывчатку прямо на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона.
Сначала появилась информация о пяти пострадавших, впрочем впоследствии количество возросло до семи. Среди них – 19-летняя девушка, женщины в возрасте 68, 50 и 43 лет и мужчины 71, 63 и 51 года. По состоянию на 11:24 в ОВА сообщили, что количество травмированных увеличилось до 9 человек. За помощью обратились еще 59-летний мужчина и 56-летняя женщина.
Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Они имеют взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, множественные осколочные ранения рук, ног и туловищ.
В то же время состояние 51-летнего водителя маршрутки – тяжелое. У него контузия, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения ног и живота.
В прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования по факту совершения военного преступления. Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия российской агрессии и собирать доказательства военных преступлений.
Последствия атаки России на маршрутку в Херсоне: смотрите видео Херсонской ОГА
Какие последствия российских обстрелов других городов Украины?
1 апреля во время атаки на Черкасскую область обломок дрона попал в пассажирский автобус. Пострадали четыре человека.
2 апреля вражеские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Харькове. В результате атаки вспыхнул 2 и 3 этаж здания. Пострадали две женщины.
В ночь на 3 апреля Россия в очередной раз ударила по Харькову. В Новобаварском и Основянском районах города фиксируют пожары и повреждения.