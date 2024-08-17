Уничтожена многоэтажка, аптека, кинотеатр и 2 магазина, – ОВА об обстреле Мирнограда

Оккупанты сбросили авиабомбу на Мирноград в Донецкой области. В Донецкой ОГА раскрыли текущую информацию относительно сегодняшней атаки.

К сожалению, известно о жертвах и раненых. Однако правоохранители все еще устанавливают точное количество пострадавших в результате обстрела Мирнограда.

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Последствия удара по Мирнограду

1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрела Мирнограда – такие данные по состоянию на 20:00. Россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина,

– рассказал Вадим Филашкин.

По его словам, на месте работают органы власти, полиция и спасатели. "Берегите себя, эвакуируйтесь", – добавил он.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 17 августа 2024 года ВС России сбросили авиабомбу на город Мирноград. Предварительно, по населенному пункту враг нанес удар с помощью "ФАБ-500" с УМПК. Средство поражения попало по многоэтажному дому", – говорится в сообщении.

В результате атаки посреди улицы, по уточненным данным, погиб 78-летний горожанин. Телесные повреждения получили четверо гражданских – две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, рваные и резаные раны.

Известно, что дом полностью уничтожен. От многоэтажки почти ничего не осталось. К счастью, многоэтажка, в которую попали, была недостроенной – люди в ней не проживали. Однако рядом есть жилые дома.