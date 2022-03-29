Обстрел нефтебазы на Ровненщине: тушение пожара продолжается

29 марта 2022 , 07:54
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ГСЧС

Оккупанты обстреляли нефтебазу еще вечером 28 марта. Пожар спасателям еще не удалось потушить.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Критического разлива нефти – тоже. Об этом сообщили в ГСЧС 29 марта утром.

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Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

Накануне глава Ровненской ОВА сообщил, что химический и радиационный фон в результате атаки в норме.

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Автор: Марта Кушка