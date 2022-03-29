Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Критичного розливу нафти – теж. Про це повідомили в ДСНС 29 березня зранку.

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Розливу нафтопродуктів за межі обвалування немає. На місці події працюють рятувальники ДСНС. Триває гасіння. Жертв та постраждалих немає,

– мовиться в повідомленні.

Напередодні голова Рівненської ОВА повідомив, що хімічний та радіаційний фон внаслідок атаки в нормі.

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