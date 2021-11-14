Обстрел Невельского оккупантами квалифицировали как нарушение законов войны

Оккупанты 14 ноября обстреляли поселок Невельский на Донбассе. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура. Полиция квалифицировала обстрел как нарушение законов и обычаев войны.

Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела села Невельское в Покровском районе.

Важно Оккупанты на Донбассе обстреляли Невельское: под завалами оказались люди – жуткие фото

Три дома разрушены полностью

В результате обстрела повредили 9 домов. Из них 3 разрушены полностью. На месте работают представители полиции Авдеевки, оказывающие помощь местным жителям.

Полиция открыла уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Спецкомиссия проводит обследование домов

Пока специальная комиссия проводит обследование Невельского – чтобы выяснить сумму ущерба.

Смотрите фото с Невельского после обстрела / Фото МВД:

Что известно об обстреле Невельского: