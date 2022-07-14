Оккупанты ударили по двум школам в Николаеве: во дворах гигантские воронки

россияне попали по двум школам Николаева. В результате удара здания получили частичные повреждения и разрушения, а во дворах образовались гигантские воронки.

В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой – выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич 14 июля.

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Огромные воронки от ракет

россияне продолжают обстреливать школы в Николаеве. Сегодня утром они попали в два наших учебных заведения. Вот такие воронки оставили после себя их ракеты,

– пишет Сенкевич.



Воронки возле школы / Фото с телеграма Александра Сенкевича

Обстрел Николаева 14 июля: что известно

По предварительной информации, оккупанты выпустили 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Кроме двух учебных заведений они повредили объект транспортной инфраструктуры и гостиницу.

Ударной волной и обломками повредило также и здание торгово-развлекательного центра, расположенного напротив отеля. Сейчас на месте работают коммунальщики. Кроме того, было повреждено 18 троллейбусов коммунального предприятия "Николаевэлектротранс".

По предварительным данным, жертв в результате вражеской атаки нет. Один человек ранен, ему оказали медицинскую помощь.

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