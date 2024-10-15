Российские оккупанты атаковали Николаев: количество пострадавших возросло
Источник:Виталий Ким
Российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву в ночь на 15 октября. В результате атаки есть погибшие и раненые, в городе повреждены дома.
Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Сейчас количество пострадавших увеличилось.
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Что известно об ударе по Николаеву
В результате ракетного удара в одном из жилых районов Николаева поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Из-за обстрела возникли пожары, которые уже ликвидировали. Один пожар охватил территорию площадью 400 квадратных метров, другой был меньшего масштаба – 30 квадратных метров.
Кроме того, в другом районе вспыхнули ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.
Сейчас спасатели ликвидировали пожар в Николаеве, возникший в результате вражеского обстрела.
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Из-за ракетной атаки врага погибла женщина.
По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
Напомним, что в Николаеве ночью 15 октября прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.