Погибла в свой день рождения: в Николаеве мальчик потерял маму из-за обстрела – как помочь

Российские оккупанты 11 ноября в очередной раз мощно обстреляли Николаев. В результате 16-летний парень потерял маму и отчима.

16-летний парень остался сиротой. Но у него есть бабушка, которая и будет заботиться о нем.

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Мать мальчика погибла в свой день рождения

В комментарии журналистам "Общественного" шокированный ребенок рассказал, что произошло. Роман во время обстрела находился в своей комнате, а его родители – в соседней. Внезапно он услышал взрыв.

Я думал, что это где-то рядом, потому что очень сильно трясло. А потом я открыл дверь, смотрю, а там дыра, ничего нет и обрыв. Я смотрю на обрыв, старался не смотреть на людей, но вижу их и позвал маму. Я не видел, может, комната была целая, я думал, коридор просто завалился и все,

– рассказал Роман.

Бабушка Наталья ждала завершения поисковых работ и надеялась, что ее невестка жива. У женщины сегодня 34-й день рождения.

"Внук не пострадал, получилось, что его комната уцелела", – рассказала Наталья.

Как помочь Роману

Активист Валерий Федченко подчеркнул, что рашисты отобрали жизнь мамы Романа, которая просто мирно спала в их квартире. Это одна из тысяч трагедий Николаева. Все, кто хочет помочь мальчику финансово, могут найти реквизиты под постом Валерия, перейдя по ссылке.

Удар по многоэтажке в Николаеве: что известно

В ночь на 11 ноября российские войска ударили по пятиэтажке в Николаеве. Среди жителей дома есть погибшие и раненые.

В результате ракетного удара произошло разрушение с пятого по первый этаж. На месте работали 68 спасателей и 13 спецмашин.

По словам Виталия Кима, по состоянию на 09:30 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела пятерых погибших. Однако уже в 13.00 заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что еще один человек погиб в больнице. Следовательно, количество жертв возросло до 7 человек.

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