16-річний юнак залишився сиротою. Але у нього є бабуся, яка і піклуватиметься про нього.

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Мати хлопця загинула у свій день народження

У коментарі журналістам "Суспільного" шокована дитина розповіла, що відбулося. Роман під час обстрілу перебував у своїй кімнаті, а його батьки – у сусідній. Раптово він почув вибух.

Я думав, що це десь поруч, бо дуже сильно тряслося. А потім я відчинив двері, дивлюся, а там дірка, нічого немає й урвища. Я дивлюся на урвища, намагався не дивитися на людей, але бачу їх і покликав маму. Я не бачив, може, кімната була ціла, я думав коридор просто завалився і все,

– розповів Роман.

Бабуся хлопця Наталія чекала завершення пошукових робіт та сподівалася, що її невістка жива. У жінки сьогодні 34-й день народження.

"Онук не постраждав, вийшло, що його кімната вціліла", — розповіла Наталія.

Як допомогти Роману

Активіст Валерій Федченко наголосив, що мразотні рашисти відібрали життя мами Романа, яка просто мирно спала в їхній квартирі. Це – одна з тисяч трагедій Миколаєва. Всі, хто хоче допомогти хлопчику фінансово – можуть знайти реквізити під постом Валерія, перейшовши за посиланням.

Удар по багатоповерхівці у Миколаєві: що відомо

У ніч проти 11 листопада російські війська вдарили по п'ятиповерхівці у Миколаєві. Серед мешканців будинку є загиблі та поранені.

Внаслідок ракетного удару сталося руйнування з п'ятого по перший поверх. На місці працювали 68 рятувальників та 13 спецмашин.

За словами Віталія Кіма, станом на 09:30, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла п'ятьох загиблих. Однак, уже о 13.00 заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ще одна людина загинула в лікарні. Відтак, кількість жертв зросла до 7 людей.

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