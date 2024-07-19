Николаевцы невероятные, еще приезда скорых бросились на помощь, – Ким о прилете в городе

Российская армия вечером 19 июля обстреляла ракетами жилой район Николаева, в результате чего там пострадали и погибли люди.

В то же время жители Николаева решили не сидеть сложа руки, а бросились помогать людям, которые травмировались после вражеского обстрела. Это заметил и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Ким поблагодарил николаевцев за помощь пострадавшим

После того как в городе прогремели взрывы Виталий Ким в своем телеграм-канале рассказал, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи. Глава Николаевской областной военной администрации назвал прилет по городу ужасом и сказал, что россиянам-террористам нет оправдания в этом очередном военном преступлении.

В то же время на место происшествия сразу прибежали неравнодушные николаевцы, которые решили помочь ликвидировать последствия прилета.

Николаевцы, вы невероятные! Еще до приезда скорых все бросились на помощь. В области более или менее по второму прилету,

– написал Ким.

В то же время он отметил, что в отношении жертв всю информацию он предоставит позже.

К слову, городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал, что оккупанты обстреляли жилую часть города. По предварительным данным, россияне могли пустить по городу 2 ракеты типа Х-59/69.

Взрывы в самом Николаеве прогремели 19 июля около 17:13. Сначала о громких звуках писали журналисты и мониторы, а впоследствии эту информацию подтвердил и мэр.