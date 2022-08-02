Серия ночных "прилетов" в Николаеве: Ким показал видео с камер наблюдения

В ночь на 2 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Враг стрелял по городу как из РСЗО, так и ракетами С-300, рассчитанными на сбивание целей в небе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уже показал на видео, полученных с камер наблюдения, моменты попадания. Напомним, что обстрел города произошел во время утренней воздушной тревоги.

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В городе раздались мощные взрывы

На видео, опубликованном Кимом, можно увидеть момент трех "прилетов". Причем враг целенаправленно стрелял по одному и тому же объекту. Это заметно невооруженным глазом, ведь вражеские снаряды попадали практически в одно и то же место.

2 августа. Для николаевцев эта ночь выглядела так,

– написал лаконично Ким под постом.

Враг обстреливал Николаев 2 августа: смотрите видео

оккупанты попали в общежитие вуза

Напомним, что российские захватчики выпустили 4 снаряда из РСЗО "Смерч", а также 8 ракет С-300. Последние оккупанты модифицировали, чтобы они могли попадать не только в цель в воздухе, но и на суше. Для этого бойцы страны-агрессора оснастили снаряды GPS-трекерами.

Всего атак по городу было сразу две. Одна – после часу ночи, а вторая – около четырех утра. Враг бил сразу по двум районам города.

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Известно, что разрушения испытало одно из общежитий университета. Также повреждены две многоэтажки – окна и крыша – и семейная амбулатория и школа. У последних выбиты окна. Во вражеские обстрелы попали также в два продуктовых магазина. В одном из них в результате попадания вспыхнул пожар.

Виталий Ким во время эфира телемарафона подчеркнул, что обстрелы Николаева продолжаются. Но этой ночью было меньше ракет. На этот раз враг использовал не только С-300, но и добавил РСЗО. Это может свидетельствовать о том, что захватчики пытаются экономить свои боеприпасы.

И здесь нет ничего удивительного, ведь в россии прекрасно понимают, что вскоре ВСУ будут осуществлять контрнаступление на Юге. С этой целью враг уже начал перекидывать свою живую силу и технику во временно оккупированную Херсонскую область. Для подкрепления там оккупантам приходится отводить своих военных как с Донбасса, так и с ряда населенных пунктов Запорожской области.

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