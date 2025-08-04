В Николаеве во время ракетной атаки 2 августа подростки не смогли попасть в укрытие. Полиция начала уголовное производство.

Дети застали обстрел под открытым небом в районе города, который в конце концов потерпел удар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области.

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Закрытое укрытие в Николаеве во время атаки: что известно?

Вечером 2 августа в Николаеве прогремели взрывы из-за российской ракетной атаки. Как сообщили в полиции, во время опасности группа подростков пыталась попасть в укрытие в Корабельном районе города, который в конце концов и оказался под ударом. Однако дети застали обстрел под открытым небом, ведь двери в убежище были закрыты.

Об инциденте стало известно из обращения местных жителей в СМИ. По их словам, дети в возрасте 14 – 17 лет стояли на улице в момент атаки.

Ждали взрыв под открытым небом. Он произошел в 300 метрах от них. Истерика у детей до сих пор,

– написали в сети.

Информацию из публикации в соцсетях проверили правоохранители. Факт подтвердился, и следователи открыли уголовное производство по статье УКУ "Оставление граждан в опасности во время воздушной тревоги".

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

К слову, во время обстрела Луцка храм УПЦ МП не впустил в укрытие людей с животными. Представители церкви объяснили это церковными канонами, однако настоятель отрицает факт недопуска.