В эфире 24 Канала корреспондент из Николаева Александр Матюшенко рассказал о последствиях российской агрессии. К счастью, жертв и пострадавших нет.
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Реакция местных на российский обстрел
В результате попаданий произошли возгорания на территории промышленного предприятия и частного дома. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары.
Услышала свист и поняла, что будет удар. Травм никаких нет, но вся на нервах. Враг ничего не добивается, ему нужно одно, чтобы люди страдали и плакали,
– поделилась жительница Николаева, чей дом расположен возле эпицентра прилета.
По словам местных, рядом не было военных объектов, поэтому очевидно, что россияне целенаправленно атакуют жилые массивы.
Вышла и увидела, что двери и окно выломаны. На этот раз я меньше всего пострадала, потому что мы в низине, но соседи очень пострадали,
– рассказала пострадавшая Галина.
По информации властей Николаева, повреждения получили более 30 частных и многоэтажных домов, кроме того, пострадали офисные помещения и частное предприятие. Также задело территорию местного коммунального предприятия. Сейчас городские службы работают на местах прилетов.
Коммунальной службы с 7 часов утра начали наводить порядок на прилегающей территории. Уже починено контактную трамвайную сеть и восстановлено движение трамваев. Сейчас коммунальщики убирают поврежденные конструкции, которые в случае разрушения могут травмировать жителей. До 20:00 планируем завершить все основные работы,
– сказал советник городского головы Александр Герасименя, который ответственен за ликвидацию последствий вражеских атак.
Сейчас правоохранители фиксируют преступления российской армии, а волонтеры и гуманитарные организации оказывают помощь людям, чьи дома пострадали этой ночью.
Насколько часто россияне атакуют Николаев
Как отметил корреспондент из Николаева, наибольшая ценность в данной ситуации то, что в результате российской атаки ночью 8 февраля не было пострадавших и жертв. Стоит отметить, что люди, которые живут в этом месте, уже переживают третий прилет от начала полномасштабного российского вторжения.
После того как еще в ноябре 2022 года Вооруженные Силы Украины отбросили врага на левобережье Херсонщины, то в Николаеве стало спокойнее. Несмотря на несколько массированных ударов, город в течение 2023 года жил в условиях относительной тишины,
– добавил Матюшенко.
Однако, к сожалению, эта и предыдущая ночи напомнили всем тем, кто живет в Николаеве и еще думает над тем, чтобы вернуться, о том, что война продолжается и надо соблюдать все меры безопасности, несмотря на то, день или ночь.
Больше об обстрелах Николаева
- На рассвете 7 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракеты Х-22, которые атаковали Николаевскую область, летели из аннексированного Крымского полуострова.
- В результате российского обстрела в городе повреждены по меньшей мере 20 жилых домов. Также повреждены газовые и водопроводные сети.
- В больницу медики госпитализировали мужчину с тяжелой минно-взрывной и черепно-мозговой травмой. К сожалению, от полученных повреждений он скончался. Также ранены 12 человек.