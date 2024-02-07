По городу запустили беспилотники и ракеты воздушного базирования Х-22, сказал 24 Каналу корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Есть раненые и один погибший.
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"В 6:30 дедушка собирался на работу. Стоял одевался – и прилетела ракета. Дедушка ударился головой о котел и впал в кому. <...> Погиб в реанимации", – рассказал внук погибшего Никита.
В 9:14 мэр сообщил о 12 пострадавших. Однако в 11:17 в ГСЧС заявили о шести раненых.
Я спала, слышу – прилет. Бегом легла за кровать, и на меня все посыпалось. <...> Мы все выскочили на огород, а тут все пылало,
– поделилась пострадавшая Юлия.
Что известно о разрушениях
В результате попаданий по Николаеву повреждены около 100 жилых домов, по меньшей мере пять – разрушены до основания. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта, где вспыхнуло техническое сооружение, но его удалось вовремя потушить.
Ранее мэр сообщил также о повреждении газовых и водопроводных сетей. Коммунальщики уже ликвидируют последствия.
Массированная атака 7 февраля: последние новости
- Кроме Николаева, под вражеским ударом также оказались Киев, Львов и Харьков. Атака началась с дронов ночью, а на утро по Украине запустили также ракеты.
- В общем Россия применила 64 средства воздушного нападения. Из них защитникам удалось сбить 44. К тому же не все вражеские ракеты смогли попасть в цель.
- В результате российской атаки в нескольких областях Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением света.