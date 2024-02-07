По місту запустили безпілотники й ракети повітряного базування Х-22, сказав 24 Каналу кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко. Є поранені й один загиблий.
До теми Утворилася величезна вирва: кадри наслідків атаки на Миколаїв
"О 6:30 дідусь збирався на роботу. Стояв одягався – і прилетіла ракета. Дідусь ударився головою об котел і впав у кому. <...> Загинув у реанімації", – розповів онук загиблого Нікіта.
О 9:14 міський голова повідомив про 12 постраждалих. Однак об 11:17 у ДСНС заявили про шістьох поранених.
Я спала, чую – приліт. Бігом лягла за ліжком, і на мене все посипалось. <...> Ми всі вискочили на город, а тут усе палало,
– поділилась постраждала Юлія.
Що відомо про руйнування
Унаслідок влучань по Миколаєву пошкоджено близько 100 житлових будинків, щонайменше п'ять – зруйновані вщент. Крім того, зафіксовані пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, де спалахнула технічна споруда, але її вдалося вчасно загасити.
Раніше міський голова повідомив також про пошкодження газових і водопровідних мереж. Комунальники вже ліквідовують наслідки.
Масована атака 7 лютого: останні новини
- Крім Миколаєва, під ворожим ударом також опинились Київ, Львів і Харків. Атака почалася з дронів уночі, а на ранок по Україні запустили також ракети.
- Загалом Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. З них захисникам вдалося збити 44. До того ж не всі ворожі ракети змогли влучити в ціль.
- Унаслідок російської атаки в кількох областях України виникли проблеми з енергопостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням світла.