Намеренно выехали на линию фронта, чтобы обстрелять Николаев, – Ким пригрозил оккупантам ответом

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву. Глава региона Виталий Ким отреагировал на это.

Как рассказал Ким, обстрелов Николаева не было почти месяц. Захватчики ударили по транспортной базе.

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Реакция Кима на обстрел Николаева

По словам главы региона, он уже переговорил с военными. Сейчас готовят пакет контрмер, исходя из того, что сделали оккупанты.

Они специально выехали на линию фронта, на обстрельную дистанцию и специально обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по гугл-карте, должно быть, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно,

– заявил Ким.

Ким отреагировал на ракетный удар по Николаеву: смотрите видео

Что известно о ракетном ударе по Николаеву

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты ударили по транспортной базе Николаева. Данных о жертвах нет, на месте работают спасатели. Известно, что горели автобусы.

Обстрел Николаева / фото Кирилл Тимошенко

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