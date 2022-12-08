Як розповів Кім, обстрілів Миколаєва не було майже місяць. Загарбники вдарили по транспортній базі.

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Реакція Кіма на обстріл Миколаєва

За словами очільника регіону, він вже переговорив з військовими. Наразі готують пакет контрзаходів, виходячи з того, що зробили окупанти.

Вони спеціально виїхали на лінію фронту, на обстрільну дистанцію та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Це пальцем у небо, по гугл-карті, мабуть, стріляли. Тому будем реагувати відповідно,

– заявив Кім.

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Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва. Даних про жертв немає, на місці працюють рятувальники. Відомо, що горіли автобуси.

Обстріл Миколаєва / фото Кирило Тимошенко

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