Россияне нанесли удар по домам в Николаеве: все, что известно о террористическом обстреле

В ночь на 27 апреля российские войска обстреляли Николаев, атаковав жилые дома. В результате этой атаки есть погибший и раненый.

Взрывы в городе раздались до объявления воздушной тревоги. 24 Канал собрал всю актуальную информацию о террористических обстрелах Николаева 27 апреля.

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Оккупанты атаковали город "Калибрами"

Около 01:00 27 апреля в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого в городе прогремели мощные взрывы.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что есть попадание в жилую многоэтажку и в 2 частных дома. На места сразу отправили помощь, людей начали доставать из-под завалов. Кроме того, россияне попали в историческое здание в центре города.

Многие не могли понять, почему тревожные сирены не предупредили об угрозе. Утром спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров объяснил, что враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря, 4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории, что затруднило их обнаружение.

Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения,

– подчеркнул Назаров.

Спасатели быстро ликвидировали пожар. По состоянию на утро они разбирают конструкции зданий.

Россияне целенаправленно выпустили 4 ракеты "Калибр" по 4 жилым домам:

1 – в историческое здание,

1 – в многоэтажный жилой дом,

и по 1 ракете в 2 частных дома.

Среди пострадавших – ребенок: что известно о погибших и раненых

В 02:04 Виталий Ким сообщил, что известно о 1 погибшем и 15 раненых. Однако в 6 утра в ОК "Юг" отчитались, что количество пострадавших возросло до 1 погибшего и 23 раненых. Впоследствии эту информацию подтвердил глава ОВА.

Известно, что среди раненых есть один ребенок.

В результате ночных прилетов произошло два пожара

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки горели двухэтажный жилой дом и историческое здание. Первый пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров, второй – на площади 500 кв. м.

Также в результате обстрела разрушен одноэтажный жилой дом. В нем пострадали сразу 6 мирных граждан, еще 1 человек погиб. В пятиэтажке по другому адресу взрывной волной выбиты двери и окна.

Между тем, в сети распространяют кадры последствий вражеского обстрела. На фото видно разрушенное здание, историческое здание, которое горело, а также поврежденные мирные дома.

Последствия обстрела Николаева 27 апреля: фото "Суспильне", Владислав Назаренко, ГСЧС, "НикВести"

Последствия обстрела Николаева: смотрите видео

Также один из жителей Богдан показал, как из его дома ощущался четвертый прилет по Николаеву. Он рассказал, что в его квартире выбило окно из рамы, открыло дверь балкона, пошла трещина на межкомнатной двери, весь пол в штукатурке. Однако главное, что он остался цел.

Видео обстрела Николаева:

Реакция Владимира Зеленского на обстрел Николаева

Утром 27 апреля Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку. Он отметил, что Россия "не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского". Глава государства подчеркнул, что это очередное преступление российской армии против человечности и все виновные будут привлечены к ответственности.

Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшему выздоровлению раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам. Найдем всех виновных. За все будет ответственность,

– сказал президент.

Какая ситуация в Николаевской области