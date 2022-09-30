Оккупанты ракетами атаковали спальный район в Николаеве: одну женщину достали из-под завалов

Российские оккупанты ночью 30 сентября снова обстреляли Николаев. Свои ракеты враг запустил по спальному району.

Последствия ракетного удара по Николаеву

По жилым домам россияне запустили 2 ракеты. Всего было слышно 7 взрывов, из которых по меньшей мере 2 прогремели за городом.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что одна ракета попала в 9-этажку. Под завалами оказались люди. Известно, что здание сильно пострадало.

ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жителей,

– заявил Ким.

На видео с места происшествия видна охваченная огнем территория. Из-за попадания и пожара загорелись также автомобили.

Россияне атаковали 9-этажный жилой дом в Николаеве: видео

Отметим, вечером Ким сообщал, что россияне запустили по городу и области дроны-камикадзе. Попадания были в здание в центре города, а также объект инфраструктуры.

Враг ударил по остановке общественного транспорта в Николаеве

Россия по несколько раз в день терроризирует жителей Николаева. 29 сентября оккупанты атаковали кассетными снарядами остановку общественного транспорта. К сожалению, 3 мирных украинца погибли, а еще 12 – получили ранения. В сети распространили видео мужчины, плачущего над телом убитой жены.

На это ужасное преступление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что все эти ужасы можно остановить только одним путем – освобождением украинских земель.

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