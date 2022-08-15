Ночью оккупанты обстреляли Николаев: повреждены учебное заведение и гостиница

Ночью 15 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Повреждения получили учебное заведение и гостиница на окраинах города.

В поврежденном учебном заведении обрушилась часть здания. Предварительно жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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россияне снова атаковали Николаев

Российские террористы повредили еще одно учебное заведение в Николаеве. В нем обрушилась часть здания. Также в результате обстрела около 2:40 ночи повреждений получил отель в окрестностях города,

– заявил Сенкевич.

В настоящее время местные власти собирают подробную информацию о последствиях обстрелов.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ночью 15 августа враг также обстрелял село Котлярово Шевченковской общины. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Кроме того, около 6:30, 15 августа, захватчики обстреляли село Широкое Широковской общины. В результате повреждены сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Около 1:40, 15 августа, обстрелам подверглось село Поляна Широковской общины. В результате чего повреждены жилые дома и гаражи.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется,

– отметил Ким.

Какая ситуация в Николаевской области: последние новости

Алексей Арестович заявил, что россияне уже признаются, что не видят перспектив наступления на два города. Советник главы ОП объяснил, что говорится о Николаеве и Кривом Роге.

В то же время в Николаеве и области взрывы слышны почти каждый день. Так, 13 августа оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву.

Кроме того, 11 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру в Николаевской области.

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