Прилетели 2 российские ракеты: оккупанты обстреляли в Николаеве университет

Россияне обстреляли в Николаеве еще один вуз – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Всего несколько дней назад мэр города доказывал, что там нет никакой военной базы.

Ночью 17 августа в помещение университета попали две российские ракеты. Мэр города Александр Сенкевич подчеркнул, что это еще раз свидетельствует о том, что оккупанты намеренно разрушают учебные заведения.

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Что известно об обстреле университета

В момент обстрела в университете находился охранник. К счастью, он не пострадал. Кроме этого, обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив заведения.

Буквально несколько дней тому назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы. А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты,

– написал Сенкевич.

Он подчеркнул, что это настоящие террористы, которые продолжают цинично разрушать наши учебные заведения, прикрываясь своей пропагандой.

Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта. Местные власти обещают бесплатно выдать пленку и ОСБ-плиты людям, чьи дома разрушило взрывной волной.

Последствия обстрела Николаевского университета: фото Александр Сенкевич

Недавно в россии вспоминали Черноморский университет

В начале августа минобороны россии вспомнило Николаев в своей сводке. Там заявили, что на территории Черноморского национального университета имени Петра Могилы и школы №16 якобы есть военные, склады боеприпасов или техники.

9 августа местные власти обнародовали видеодоказательство, что в университете и школе нет никаких военных объектов.

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