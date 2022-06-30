Об этом 24 каналу сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что за последние три недели российские кафиры раз в сутки обстреливали Николаев из дальнобойной артиллерии ("Пион") и реактивных систем залпового огня. Потом ситуация несколько изменилась.

Важно Ситуация на фронте будет зависеть от способности ВСУ вести бой и избегать оцепления, – разведка

В последние дни российские захватчики используют ракеты для обстрела Николаева. Что произошло с вражескими "Пионами" – неизвестно. Ким предполагает, что Вооруженные Силы Украины могли уничтожить установки или попали в боеприпасы, где их скрывали оккупанты.

Затем то ли наши ВСУ сожгли те "Пионы", то ли в состав попали, то ли какие-либо другие причины, но "Пионы" перестали стрелять. Начали варить ракетами эти дни. И сейчас ждем, что россияне еще придумают, – заметил Виталий Ким.

Основная проблема – смерть гражданских

Местные службы в Николаевской области серьезно нагружены – работают буквально 24 на 7. Ким отмечает, что они стараются восстанавливать электроснабжение, воду и газ максимально быстро. С гуманитарной помощью проблем нет – всего достаточно.

Глава Николаевской ОВ подчеркивает, что в напряженных ситуациях люди меньше обращают внимание на гуманитарные неудобства. Сейчас главная задача для всех – избавиться от обстрелов.

Основная проблема – обстрелы, из-за которых ранены и погибают гражданские люди. Все ждут, пока ВСУ продвинутся вперед. Тогда обстрелы уменьшатся, – заметил Виталий Ким.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженные Силы находятся в активной защите, на некоторых участках фронта есть определенные продвижения. Однако оперативное командование "Юг" запретило распространять информацию , чтобы не помешать военным выполнять свои задачи.

Виталий Ким о ситуации на Николаевщине: смотрите видео

Напомним, 29 июня российские захватчики цинично попали ракетой в жилой дом в Николаеве. Пока известно о 6 погибших и 6 раненых. Пострадавших может быть больше, ведь спасатели еще разбирают завалы. Также вражеские ракеты попали в базу отдыха и гаражный кооператив.