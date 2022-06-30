Про це 24 каналу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що упродовж останніх трьох тижнів російські окупанти раз на добу обстрілювали Миколаїв з далекобійної артилерії ("Піон") та реактивних систем залпового вогню. Потім ситуація дещо змінилася.

Важливо Ситуація на фронті залежатиме від здатності ЗСУ вести бій та уникати оточення, – розвідка

Останніми днями російські загарбники використовують ракети для обстрілу Миколаєва. Що сталося з ворожими "Піонами" – невідомо. Кім припускає, що Збройні Сили України могли знищити установки або влучили в склад боєприпасів, де їх переховували окупанти.

Потім чи то наші ЗСУ спалили ті "Піони", чи то в склад потрапили, чи то будь-які інші причини, але "Піони" перестали стріляти. Почали гатити ракетами ці дні. І зараз чекаємо, що росіяни ще придумають, – зауважив Віталій Кім.

Основна проблема – смерть цивільних

Місцеві служби на Миколаївщині серйозно навантажені – працюють буквально 24 на 7. Кім наголошує, що вони стараються відновлювати електропостачання, воду й газ максимально швидко. З гуманітарною допомогою проблем немає – усього достатньо.

Голова Миколаївської ОВА наголошує, що в напружених ситуаціях люди менше звертають увагу на гуманітарні незручності. Зараз головне завдання для усіх – позбутися обстрілів.

Основна проблема – обстріли, через які зазнають поранень та гинуть цивільні люди. Всі чекають, поки ЗСУ просунуться вперед. Тоді обстріли зменшаться, – зауважив Віталій Кім.

Він додав, що наразі Збройні Сили перебувають в активному захисті, на певних ділянках фронту є певні просування. Однак оперативне командування "Південь" заборонило розповсюджувати інформацію, щоб не завадити військовим виконувати свої завдання.

Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині: дивіться відео

Нагадаємо, 29 червня російські загарбники цинічно поцілили ракетою у житловий будинок в Миколаєві. Наразі відомо про 6 загиблих та 6 поранених. Постраждалих може бути більше, адже рятувальники ще розбирають завали. Також ворожі ракети влучили в базу відпочинку та гаражний кооператив.