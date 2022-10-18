Зеленский опубликовал жуткое видео после обстрела Николаева

18 октября Украина снова оказалась под обстрелами российских захватчиков. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил, что россияне продолжают терроризировать мирных людей. Также он показал последствия прилетов в Николаеве.

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Как Зеленский отреагировал на обстрелы

Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что умеют лучше всего – терроризировать и убивать мирных людей,

– заявил президент.

Как рассказал Зеленский, в Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. В результате погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу.

"Интересно, с чем на этих абсолютно мирных объектах боролись российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать", – подчеркнул украинский лидер.

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Что известно об обстреле Николаева

В ночь на 18 октября оккупанты били по Николаевской области. Из-за обстрела был разрушен один из жилых домов. К сожалению, есть погибший.

Да, россияне попали в двухэтажный жилой дом Николаева. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ракета с-300 попала в здание и разрушила его. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

Глава ОВА рассказал, что оккупанты также полностью разрушили цветочный рынок.

Кстати, после этого в областном центре и некоторых районах пропал свет. Впоследствии Ким сообщил, что в городе возобновили электроснабжение.

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