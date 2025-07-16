Россия накрыла из артиллерии Никополь: пострадали люди, есть погибшая
- 16 июля российские артобстрелы по Никополю привели к гибели женщины и ранения лиц, среди которых двое госпитализированы.
- Обстрел повредил инфраструктуру, все поврежденные заведения – гражданские.
Утром 16 июля россияне ударили из артиллерии по Никополю. В результате циничной атаки по гражданским объектам погибла женщина, а несколько человек ранены.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Что известно об ударе россиян по Никополю?
Утренний артиллерийский обстрел Никополя со стороны россиян нанес повреждения инфраструктуре и имел целью террор гражданских. В результате атаки в городе погибла женщина. По данным областной военной администрации, еще 5 человек получили травмы. Двух из них пришлось госпитализировать. 78-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, другая 69-летняя пострадавшая – в состоянии средней тяжести.
Во время атаки были повреждены здания банка, парикмахерской, магазинов, спортклуба, аптеки и многоэтажки.
У ГСЧС Украины сообщили, что спасатели оказывали помощь пострадавшим в результате утреннего артобстрела Никополя.
Повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома,
– подтвердили в службе.
В Никополе из-за артиллерийского удара пострадали люди / Фото ГСЧС и ОВА
Напомним, ночью россияне нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. Враг применил по городу 28 "Шахедов" и баллистическую ракету. Ранения получил 17-летний парень, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
В результате атаки в городе разрушено промышленное предприятие и возникли проблемы со светом и водоснабжением.