Россия накрыла из артиллерии Никополь: пострадали люди, есть погибшая

Утром 16 июля россияне ударили из артиллерии по Никополю. В результате циничной атаки по гражданским объектам погибла женщина, а несколько человек ранены.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Что известно об ударе россиян по Никополю?

Утренний артиллерийский обстрел Никополя со стороны россиян нанес повреждения инфраструктуре и имел целью террор гражданских. В результате атаки в городе погибла женщина. По данным областной военной администрации, еще 5 человек получили травмы. Двух из них пришлось госпитализировать. 78-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, другая 69-летняя пострадавшая – в состоянии средней тяжести.

Во время атаки были повреждены здания банка, парикмахерской, магазинов, спортклуба, аптеки и многоэтажки.

У ГСЧС Украины сообщили, что спасатели оказывали помощь пострадавшим в результате утреннего артобстрела Никополя.

Повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоквартирные дома,

– подтвердили в службе.

В Никополе из-за артиллерийского удара пострадали люди / Фото ГСЧС и ОВА

Напомним, ночью россияне нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. Враг применил по городу 28 "Шахедов" и баллистическую ракету. Ранения получил 17-летний парень, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате атаки в городе разрушено промышленное предприятие и возникли проблемы со светом и водоснабжением.