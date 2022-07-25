Оккупанты обстреляли агрофирму и инфраструктурные объекты возле Запорожья

россияне били по Новоалександровской общине на Запорожье. Есть разрушения, но, к счастью, никто не пострадал.

российские захватчики начали обстреливать Запорожскую область 25 июля в 15:00. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Старух.

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Повреждена инфраструктура, в том числе агрофирма

Также громкие взрывы были слышны в областном центре 24 июля вечером и следующей ночью.

Разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС,

– говорится в сообщении.

В результате вражеских ударов образовались огромные воронки. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Александром Старухом.



Огромная воронка на Запорожье / Фото из телеграма главы Запорожской ОВА

Ночные обстрелы Запорожья

В ночь на 25 июля в Запорожье люди услышали несколько взрывов во время тревоги. По предварительным данным, прилетов именно в городах не было.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты били по прибрежным территориям Запорожья.

В Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали вне города, – написал секретарь горсовета.

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