Оккупанты обстреляли агрофирму и инфраструктурные объекты возле Запорожья
Источник:телеграм Александра Старуха
россияне били по Новоалександровской общине на Запорожье. Есть разрушения, но, к счастью, никто не пострадал.
российские захватчики начали обстреливать Запорожскую область 25 июля в 15:00. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Старух.
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Повреждена инфраструктура, в том числе агрофирма
Также громкие взрывы были слышны в областном центре 24 июля вечером и следующей ночью.
Разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС,
– говорится в сообщении.
В результате вражеских ударов образовались огромные воронки. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Александром Старухом.
Огромная воронка на Запорожье / Фото из телеграма главы Запорожской ОВА
Ночные обстрелы Запорожья
В ночь на 25 июля в Запорожье люди услышали несколько взрывов во время тревоги. По предварительным данным, прилетов именно в городах не было.
Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты били по прибрежным территориям Запорожья.
В Запорожье все спокойно, "прилеты" не зафиксированы. Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, звучали вне города, – написал секретарь горсовета.
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