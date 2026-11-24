24 ноября российские войска нанесли удары по территории Одесской области. Они забрали жизни двух гражданских.

Также ранения различной степени тяжести получили еще три гражданских лица, среди которых 12-летняя девочка, 50-летняя и 54-летняя женщины. Всем раненым медики оперативно оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной администрации.

Что известно о атаке на Одесскую область

Как сообщили в прокуратуре, атака была совершена с помощью реактивных беспилотников.

В Одесском районе в результате попадания повреждены производственное здание и три легковых автомобиля, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К сожалению, на месте погиб мужчина 1985 года рождения, еще один человек получил ранения.

Атака на Одесскую область / ОГА

А в городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля. Там Россия убила подростка 2009 года рождения.

Атака на Одесскую область / ГСЧС

В результате ударов также произошло возгорание складского помещения.

"Несмотря на постоянную угрозу и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали прерывать работу, пожарные потушили огонь", – сообщили в ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий были привлечены более 60 спасателей.

Ликвидация атаки: смотрите видео

Напомним, что днем в Киеве раздавались взрывы. В результате падения БПЛА в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении.

Также россияне была совершена атака на гражданское предприятие в Ровенской области. Там вспыхнул пожар.