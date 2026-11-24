Погибли 17-летний юноша и мужчина: Россия совершила атаку на Одесскую область
24 ноября российские войска нанесли удары по территории Одесской области. Они забрали жизни двух гражданских.
Также ранения различной степени тяжести получили еще три гражданских лица, среди которых 12-летняя девочка, 50-летняя и 54-летняя женщины. Всем раненым медики оперативно оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной администрации.
Что известно о атаке на Одесскую область
Как сообщили в прокуратуре, атака была совершена с помощью реактивных беспилотников.
В Одесском районе в результате попадания повреждены производственное здание и три легковых автомобиля, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К сожалению, на месте погиб мужчина 1985 года рождения, еще один человек получил ранения.
Атака на Одесскую область / ОГА
А в городе Подольск зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены гараж и два легковых автомобиля. Там Россия убила подростка 2009 года рождения.
Атака на Одесскую область / ГСЧС
В результате ударов также произошло возгорание складского помещения.
"Несмотря на постоянную угрозу и повторяющиеся сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали прерывать работу, пожарные потушили огонь", – сообщили в ГСЧС.
Всего к ликвидации последствий были привлечены более 60 спасателей.
Ликвидация атаки: смотрите видео
Напомним, что днем в Киеве раздавались взрывы. В результате падения БПЛА в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении.
Также россияне была совершена атака на гражданское предприятие в Ровенской области. Там вспыхнул пожар.