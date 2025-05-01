Масштабная атака по Одессе: известно о 2 погибших и 15 пострадавших
- Одесса подверглась масштабной атаке российскими беспилотниками, в результате которой погибли 2 человека и пострадали 15 человек.
- Атака повредила жилые дома, супермаркет, школу, легковые автомобили, и вызвала пожары, которые были оперативно ликвидированы.
Одесса ночью 1 мая подверглась масштабной атаке российских "Шахедов". К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Беспилотники атаковали Одессу несколькими волнами.
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В Одессе есть жертвы и пострадавшие
В результате масштабной атаки российских беспилотников в Одессе по состоянию на 7:27 известно о 2 погибших лицах.
Еще 15 человек получили травмы.
В ГСЧС также рассказали, что в городе повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
В местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали. В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек,
– сообщили спасатели.
Последствия обстрела Одессы / Фото ГСЧС
Сейчас на месте атаки развернут пункт несокрушимости. Вместе со спасателями работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.