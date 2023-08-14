Пророссийские телеграмм-каналы распространяют видео якобы работы украинского ПВО в Одессе. Пропагандисты врут, что две ракеты украинской ПВО сошли с траектории и попали по одесском супермаркете.
Смотрите также Россияне берут город ртом и фейками: что происходит в Авдеевке, которая на линии фронта уже 9 лет
Развенчивание фейка
На самом деле, на видео, которое распространяют пропагандисты, зафиксирована успешная работа украинского ПВО. На кадрах заметно вылет украинских ракет и их попадание в российскую ракету, которая после повреждения двигателя стала пикировать по спиралевидной траектории.
Кроме этого, минобороны России заявило об ударе "по местам производства и хранения безэкипажных катеров" ВСУ. В ведомстве цинично сообщили, что "все цели были поражены".
Минобороны врага не указывало регион, где это произошло. Однако местные власти Одессы сообщили о массированном обстреле беспилотниками и ракетами центра города ночью 14 августа. По информации Воздушных Сил, цели были сбиты ПВО.
Россия пытается распространять свои нарративы
- Кремлевские пропагандисты уверяют, что Россия наладила изготовление дронов "необъятными масштабами". В Вооруженных Силах это прокомментировали и описали ситуацию с беспилотниками на поле боя, какова она на самом деле. По мнению Вячеслава Воробьева, командира взвода аэроразведки, можно констатировать, что силы – равны. ВСУ и российские оккупанты в равной степени вооружены беспилотниками.
- 10 августа возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали листовки с российскими нарративами. В столице возле Киево-Печерской лавры н известные раздавали прохожим открытки с призывами то ли разделить Украину, то ли "зачистить" ее от украинцев. Авторы листовок одновременно рассказывают о намерениях евреев забрать себе украинскую землю и о "еврейских погромах", якобы готовящихся украинскими националистами.
- "Черная трансплантология" остается одним из самых популярных нарративов российской пропаганды. На этот раз фейкоделы выдавали фото массового захоронения жертв российской агрессии за доказательства незаконных пересадок органов В сети распространялись сообщения о том, что при раскопках могилы возле больницы №6 в Харькове обнаружили трупы без органов, в том числе младенцев. На самом же деле на фото процесс эксгумации братской могилы в Лимане.