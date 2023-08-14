Проросійські телеграм-канали поширюють відео нібито роботи української ППО в Одесі. Пропагандисти брешуть, що дві ракети української ППО зійшли з траєкторії та поцілили по одеському супермаркету.

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Розвінчування фейку

Насправді на відео, яке поширюють пропагандисти, зафіксована успішна робота української ППО. На кадрах помітно виліт українських ракет та їхнє влучання в російську ракету, яка після пошкодження двигуна стала пікірувати по спіралеподібній траєкторії.

Крім цього, міноборони Росії заявило про удар "по місцях виробництва та зберігання безекіпажних катерів" ЗСУ. У відомстві цинічно повідомили, що "усі цілі були уражені".

Міноборони ворога не вказувало регіон, де це сталося. Проте місцева влада Одеси повідомила про масований обстріл безпілотниками і ракетами центру міста вночі 14 серпня. За інформацією Повітряних Сил, цілі були збиті ППО.

Росія намагається поширювати свої наративи