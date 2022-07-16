россия ударила в склад в Одессе: никто не пострадал – охранники вовремя перешли в укрытие
Источник:телеграм Сергея Братчука
оккупанты атаковали склад в Одессе. В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, ведь работники скрылись в укрытии.
Выяснилось, что россияне попали в торгово-производственный склад. На месте происшествия возник масштабный пожар. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 16 июля.
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Охранники не пренебрегли воздушной тревогой
Был прилет в Одессу. Попали в склад торгово-производственного предприятия. Большая площадь возгорания. Слава Богу, пострадавших нет. Охранники этого склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь,
– рассказывает Братчук.
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