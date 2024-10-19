Чудом не было людей, – Братчук рассказал о ракетном ударе по дому в Одессе

Россияне нанесли новый удар по Одессе вечером 18 октября. Для атаки, вероятно, использовали ракету Х-59. Есть предположение, что в ней была кассетная боевая часть.

Враг попал в район плотной жилой застройки, однако, к счастью, человеческих жертв удалось избежать. Подробнее о последствиях атаки 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Последствия российской атаки по Одессе

В ночь на 19 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки загорелось трехэтажное здание и два авто. В регионе также была угроза из-за движения дронов-камикадзе "Шахед".

Самый главный итог последствий попадания – нет пострадавших, хотя враг целился в жилой квартал. Там чрезвычайно плотная застройка, это рекреационная зона города. Просто чудо и счастье, что в этой трехэтажке не было людей,

– рассказал Сергей Братчук.

Люди, которые находились рядом, спрятались в безопасные места, поэтому не пострадали от российского удара. Еще со вчерашнего дня была зафиксирована активность стратегической авиации врага. Предварительно, были использованы ракеты Х-59 с территории временно оккупированного Крыма.

"Загорелся трехэтажный дом. Но спасатели не сразу приступали к тушению пожаров из-за, потому что раздавался сигнал воздушной тревоги. Мы знаем, что россияне очень часто используют тактику двойного удара. Сложно комментировать этот удар, потому что враг знал куда целится, знал, что это жилые кварталы. Это исключительно террор", – подчеркнул Братчук.

Обратите внимание! Россияне также атаковали ракетами и дронами Сумскую, Черниговскую, Николаевскую и Черкасскую области. Из-за обстрелов в Сумской области ввели графики аварийных отключений.

По словам спикера УДА "Юг", предварительные данные свидетельствуют, что в ракете, которую использовали россияне для удара, была кассетная боевая часть. То есть враг хотел поразить как можно большую площадь и нанести большие повреждения.

К счастью, потушить пожар в доме удалось быстро. Кроме того, от огня удалось спасти несколько припаркованных автомобилей. Хотя, к сожалению, два автомобиля сгорели и еще около 10 были повреждены.