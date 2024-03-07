Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Россия буквально ежедневно атакует гражданское население Украины. Очевидно, что в Кремле ненавидят Одессу, ведь регулярно ее обстреливают.

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Международные партнеры должны наконец-то осознать, что Россия постоянно идет на эскалацию. Она уже давно отказалась от фундаментальных принципов и правил. Их даже не остановило то, что в тот день в Одессу приехал представитель страны ЕС и НАТО. Это свидетельствует, что никаких "красных линий" для России нет.

Каким должен быть ответ на этот удар

Как отметил Подоляк, единственное решение, которое приведет Европу к адекватной архитектуре безопасности – это проигрыш России. Без кардинальных решений ситуация не изменится. Ведь Россия продолжает вести войну геноцидного типа. Удары оккупантов по гражданскому населению продолжаются каждый день в разных регионах Украины.

Есть решение, как это предотвратить. Они есть у наших стран-партнеров. Это – системы противоракетной обороны. Patriot, IRIS-T, NASAMS. Даже по той же линии фронта можно поставить Patriot – и это существенно изменит то, что делает Россия,

– подчеркнул Подоляк.

Недавно также была положительная новость о новых ордерах на арест от Международного уголовного суда для командующего дальней авиации Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота Виктора Соколова.

Это – замечательные решения. Однако эти ордера должны быть масштабированы. Россия наконец-то должна понять, что никакой безнаказанности нет. И каждый оккупант будет отвечать за свои действия. Но для этого нужно достичь проигрыша России.

Обратите внимание! Смотрите интервью с Михаилом Подоляком 7 марта в 18:00 на ютубе 24 Канала.

Удар по Одессе: кратко