Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія буквально щодня атакує цивільне населення України. Очевидно, що в Кремлі ненавидять Одесу, адже регулярно її обстрілюють.

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Міжнародні партнери мають нарешті усвідомити, що Росія постійно йде на ескалацію. Вона вже давно відмовилася від фундаментальних принципів та правил. Їх навіть не зупинило те, що того дня до Одеси приїхав представник країни ЄС та НАТО. Це свідчить, що жодних "червоних ліній" для Росії немає.

Якою має бути відповідь на цей удар

Як наголосив Подоляк, єдине рішення, яке приведе Європу до адекватної безпекової архітектури – це програш Росії. Без кардинальних рішень ситуація не зміниться. Адже Росія продовжує вести війну геноцидного типу. Удари окупантів по цивільному населенню тривають кожного дня в різних регіонах України.

Є рішення, як цьому запобігти. Вони є у наших країн-партнерів. Це – системи протиракетної оборони. Patriot, IRIS-T, NASAMS. Навіть по тій же лінії фронту можна поставити Patriot – і це суттєво змінить те, що робить Росія,

– підкреслив Подоляк.

Нещодавно також була позитивна новина про нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду для командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

Це – чудові рішення. Однак ці ордери повинні бути масштабовані. Росія нарешті має зрозуміти, що жодної безкарності немає. І кожен окупант відповідатиме за свої дії. Але для цього потрібно досягти програшу Росії.

Зверніть увагу! Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком 7 березня о 18:00 на ютубі 24 Каналу.

Удар по Одесі: коротко