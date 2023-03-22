Об этом в комментарии 24 Каналу заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, такое попадание – не ошибка.
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"Именно туда хотели попасть, подчеркнув свой терроризм, подчеркнув, что ничего так называемого "скрепного" у них нет", – заявил он.
Братчук рассказал, что россияне готовы убивать и давить на людей психологически.
Что известно о ракетной атаке в Одесской области: смотрите видео
Это ведь город, это взрывы. Как только закончилась служба, насколько там настоятель монастыря сообщал об этом. То есть, действуют так, как и, к сожалению, должны действовать,
– сказал спикер Одесской ОВА.
Он отметил, что оккупанты хотят убивать украинцев и продолжают это делать. Сергей Братчук рассказал, что пророссийские телеграмм-каналы, которые администрируют именно с территории России, снова первыми показали видео последствий.
"У меня теперь вопрос: где работают те, кто предоставляет им определенную информацию? Я думаю, Служба безопасности свою работу снова проведет эффективно, как эти снимки оказались в одном из телеграмм-каналов", – рассказал Братчук.
Что известно о ракетных обстрелах Одессы
- Россияне 21 марта выпустили по Одесской области 4 ракеты Х-59. Их запустили российские истребители Су-35 из акватории Черного моря.
- 3 ракеты улетели в сторону Одессы и Одесского района. 2 управляемые авиационные ракеты уничтожили силы и средства ПВО.
- В результате ракетных обстрелов было повреждено общежитие УПЦ одесской епархии российской православной церкви.
- От взрывов пострадали 4 человека. Трое из них госпитализированы.