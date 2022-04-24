Обстрел Одессы: обломки ракеты упали на Таировское кладбище – пострадала женщина

За прошедшие сутки российские захватчики несколько раз обстреливали Одессу. Один из обломков вражеских ракет упал на Таировское кладбище.

Как сообщают в ГСЧС, обломки российских ракет упали на территорию Таировского кладбища. В результате этого разрушения получили памятники и ограждения.

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От вражеского удара пострадала одна женщина

Также известно, что женщина пострадала 1957 года рождения. Она как раз убирала могилу, когда рядом рухнули обломки ракеты. Медики диагностировали у нее рваные раны и контузию в тяжелом состоянии. Пострадавшую отправили в больницу.

Последствия ракетного удара по кладбищу в Одессе / Фото Одесский городской совет

Сотрудники ГСЧС сообщили также, что с кладбища им удалось изъять остатки одной ракеты. Пиротехники отмечают, что она современная.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал удар по кладбищу "денацификацией" мертвых. Он подчеркнул, что эта атака свидетельствует о том, что российские захватчики боятся не только живых, но и тех, кого с нами уже нет.

Смотрите последствия удара по кладбищу в Одессе:

Напомним, что в субботу, 23 апреля, Россия выпустила семь ракет по Одессе. Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, благодаря ПВО удалось избежать еще большего количества жертв. Известно, что от вражеской атаки погибли 8 человек, среди которых – 3-месячный младенец.

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