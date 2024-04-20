Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сегодня россияне снова запустили баллистическую ракету с временно оккупированного Крыма.

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Последствия удара еще уточняются. Правоохранители уже исследуют очередное военное преступление России. Важно, что список пострадавших не увеличивается.

Атаки происходят каждый день

Как отметил Братчук, 19 апреля оккупанты ударили по прифронтовой инфраструктуре. В результате загорелись резервуары с агропромышленной продукцией, которые должны были идти в страны Африки и Азии.

Это был также удар по Сингапуру. Потому что часть этого производства – именно сингапурские инвестиции. Там почти 1000 рабочих мест. А инвестиции составляли более 300 миллионов долларов. Попадание принесло достаточно большие убытки,

– отметил Братчук.

Угроза баллистических ударов является буквально постоянной. Есть надежда, что союзники усилят военную помощь для Украины – и будет достаточное количество средств ПВО, которые сбивают баллистику. Ведь сейчас оккупанты буквально каждый день наносят удары по Одессе и региону.

Легче назвать дни, когда нет атак. Фактически каждый день. Активизируется воздушная разведка врага. Почти каждый день уничтожаем вражеские дроны. Так оккупанты корректируют удары баллистикой. Как правило, это точечные удары. Прилетает не одна ракета. По меньшей мере две. Поэтому стараемся максимально сбивать вражеские дроны,

– отметил Братчук.

Ситуация в Одессе: коротко