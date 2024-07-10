Ракета России, которой она разрушила "Охматдет", базируется на западных компонентах, – FT

Российская ракета Х-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве, базируется на компонентах западного производства. Это свидетельствует о том, что Кремль успешно обходит санкции.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников.

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Российская ракета, которая разрушила "Охматдет", базируется на западных компонентах

Снята на камеру за секунду до того, как она попала в онкологическую больницу в понедельник, Х-101 является одной из самых современных крылатых ракет России и имеет решающее значение для усиления ее кампании воздушных ударов по Украине.

Западные технологии позволяют им (россиянам –24 Канал) строить эти умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей слабой противовоздушной обороны,

– сказала Елена Белоусова, ведущий научный сотрудник по вопросам санкций в Институте KSE в Киеве.

Согласно анализу Офиса Президента Украины, который получил FT, ракета Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства.

Без них (компонентов – 24 Канал) Россия бы не смогла производить вооружение. К сожалению, враг обходит санкционные ограничения и нужно усиливать контроль. Об этом необходимо кричать, потому что эти ракеты летят в людей, в детей. Это инструменты геноцида,

– написал Андрей Ермак.

Что пишут в FT о ракете и ее компонентах

В газете пишут, что несмотря на то, что санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенных для военного использования. Этот переход видно из украинского анализа ракеты Х-101, которую выпустили в январе. Тогда было обнаружено 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

В FT отметили, что 2 компонента были маркированы как произведенные швейцарской компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные – американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Все товары предназначены, главным образом, для гражданских целей, причем некоторые из них достаточно старые.

Анализ российских документов, который провела газета Financial Times, показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить детали, которые идентичны тем, что были использованы в январском Х-101, просто купив их на открытом рынке и импортировав через Китай.

Хотя в российских документах указано, что детали были изготовлены западными производителями, все они указаны как такие, что были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.

В FT также отметили, что Россия производит почти в 8 раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения в 2022 году – и все еще зависит от запчастей из западных стран, в частности, США.