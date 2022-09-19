Нужно давать по зубам, – Офис Президента отреагировал на атаку врага на ЮАЭС

Ночью 19 сентября российские захватчики обстреляли Южноукраинскую АЭС. На это уже отреагировали в Офисе Президента Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал обстрел ядерным шантажом от террористов, которых до сих пор не признали террористами. По его словам, за это нужно давать по зубам.

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Россия – государство-спонсор терроризма. Да, трусливая. Да, примитивная и жалкая. Но это не опровергает того, что россия – террористы. Необходимо зафиксировать этот факт соответствующим статусом,

– подчеркнул Ермак.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что какая-то сотня метров и мы проснулись бы совсем в другой действительности. Из-за близости попадания повреждено более 100 окон зданий АЭС.

По его словам, после обысков установлено место падения и обломки ракет. 270 метров оставалось до удара по Южноукраинской АЭС.

"Произошло отключение трех электролиний, которые после кратковременного отключения самостоятельно автоматически включились в сеть", – рассказал Тимошенко.

Он отметил, что в настоящее время все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме, какие-либо другие повреждения или разрушения оборудования, зданий АЭС, пожары отсутствуют. Пострадавших среди персонала и посторонних нет. Но "террористы переходят все границы".



Что происходит на ЮАЭС / Фото Кирилл Тимошенко



На ЮАЭС выбиты окна / Фото Кирилл Тимошенко



На ЮАЭС, к счастью, нет пострадавших / Фото Кирилл Тимошенко

Обстрел ЮАЭС: все, что известно

Россияне ночью 19 сентября обстреляли Южноукраинскую АЭС. Мощный взрыв произошел в 300 метрах от реакторов.

После атаки отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящий в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Отключены 3 высоковольтные линии электропередачи.

На циничные действия россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. Он осудил российских оккупантов.

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