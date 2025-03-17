Интересно, что несовершеннолетние вернулись с родителями в город, хотя ранее их эвакуировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

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Что известно об обстреле Покровска и пострадавших

Вадим Филашкин рассказал, что россияне обстреляли город 17 марта утром. Оккупанты попали в частный дом, где и находились дети: девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет.

Все трое получают необходимую медицинскую помощь. Важно, что ранее дети уже были эвакуированы в более безопасный регион, однако их родители приняли безумное решение вернуться в Покровск,

– сказал начальник Донецкой ОВА.

В полиции Донецкой области добавили, что мальчика и старшую девочку будет направлено санавиацией в Днепр. Младшая сестра была госпитализирована в больницу Доброполья.



"Установлено, что в октябре 2024 года дети были эвакуированы из села Песчаное Покровского района к их бабушке на Полтавщину. На месте обстрела работает следственно-оперативная группа и подразделение "Белый ангел"", – говорится в сообщении.

В Донецкой областной прокуратуре, в свою очередь, отметили, что атака произошла в 10:30. У несовершеннолетних были диагностированы минно-взрывные травмы, ожоги, перелом, ушиб и закрытую черепно-мозговую травму. Им была оказана медицинская помощь.



Тип вооружения с помощью которого оккупанты совершили обстрел еще устанавливают. Также начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал также эвакуироваться из опасных регионов и не ждать, пока вражеский снаряд или бомба прилетит в дом.