Цікаво, що неповнолітні повернулися з батьками до міста, хоча раніше їх евакуювали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Цікаво На Покровському напрямку вдалося зупинити ворога, – боєць 93 ОМБр

Що відомо про обстріл Покровська і постраждалих

Вадим Філашкін розповів, що росіяни обстріляли місто 17 березня вранці. Окупанти влучили у приватний будинок, де й перебували діти: дівчата 15 і 8 років та хлопчик 12 років.

Усі троє отримують необхідну медичну допомогу. Важливо, що раніше діти вже були евакуйовані до більш безпечного регіону, однак їхні батьки ухвалили безумне рішення повернутися до Покровська,

– сказав начальник Донецької ОВА.

У поліції Донеччини додали, що хлопчика та старшу дівчинку буде направлено санавіацією до Дніпра. Молодша сестра була госпіталізована до лікарні Добропілля.



"Встановлено, що у жовтні 2024 року діти були евакуйовані з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі на Полтавщину. На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група та підрозділ "Білий янгол"", – мовиться у повідомленні.

В Донецькій обласній прокуратурі, своєю чергою, наголосили, що атака сталася о 10:30. У неповнолітніх було діагностовано мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм було надано медичну допомогу.



Тип озброєння за допомогою якого окупанти здійснили обстріл ще встановлюють. Також розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав також евакуйовуватися з небезпечних регіонів та не чекати, поки ворожий снаряд чи бомба прилетить у будинок.