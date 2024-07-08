О последствиях утреннего обстрела рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Украинцев также призвали не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Российские войска обстреляли Покровск

Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили утром 8 июля по всей стране.

Сейчас есть информация о попадании в предприятие – именно на его территории погибли трое мужчин,

– написал Филашкин.

По словам главы ОВА, под огнем оказались и другие общины Донецкой области. Сейчас информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

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Оккупанты осуществили массированную атаку 8 июля