Про наслідки ранкового обстрілу розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Українців також закликали не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Російські війська обстріляли Покровськ

Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили зранку 8 липня по всій країні.

Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків,

– написав Філашкін.

За словами очільника ОВА, під вогнем опинилися і інші громади Донеччини. Наразі інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

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Окупанти здійснили масовану атаку 8 липня